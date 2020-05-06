Юрист рассказала об изменениях для российских дачников





Адвокат объяснила, что до конца года садоводы могут оформить свои участки в собственность, если ОНТ и СНТ созданы до начала прошлого года. При этом важно, чтобы земли были переданы товариществам до 10 ноября 2001 года.Все товарищества обязаны получить лицензию на использование воды. Оформлять документы на колодец или скважину не требуется. Для раздела участков, находящихся в общем пользовании, потребуется узаконить корректировки в проекты определения границ и планировки.Согласно внесенным в Налоговый кодекс поправкам, ставка налога не сможет превышать 0,3%. Для использования ЗОП в коммерческих целях ставка составит 1,5%.