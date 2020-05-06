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Марат Башаров признался, что любит экс-жену Елизавету Шевыркову после развода

Марат Башаров обнародовал свою ссору с бывшей супругой, после чего призвал подписчиков смотреть выпуск программы «Секрет на миллион» с его участием. Актер признался журналистам, что любит экс-жену Елизавету Шевыркову после развода.
Марат Башаров признался, что любит экс-жену Елизавету Шевыркову после развода

В последние годы Марат Башаров прославился не только своими успешными ролями в кино, но и громкими семейными скандалами. По словам актера, он показал, как бывшая жена его оскорбляет. Он считает, что не заслуживает такого отношения от Елизаветы Шевырковой, так как полностью ее содержит и оплачивает три квартиры, которые ей подарил. При этом, знаменитость не отрицает, что все еще испытывает сильные чувства к экс-супруге. Марат Башаров считает, что на нее «сильное влияние оказывает мать».

С Елизаветой Шевырковой актер развелся год назад. Бывшая жена жаловалась на рукоприкладство со стороны Марата Башарова. Она показала жуткие кадры последствий одной из семейных ссор. Однако общественность до сих пор не понимает, почему женщина не привлекла своего обидчика к ответственности.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:47

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