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В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon 875

В Сети появилась первая информация о характеристиках будущего процессора Snapdragon 875. По данным источников в компании Qualcomm, чип должен появиться в продаже до начала следующего года.
В Сети опубликованы характеристики процессора Snapdragon 875

Последним представителем нынешнего поколения, доступным сейчас, является процессор Snapdragon 865, представляющий собой однокристальную систему для смартфонов среднего и флагманского ценового сегментов. В Qualcomm сообщили, что следующее поколение чипов будет более адаптивным в отношении прочих характеристик устройства, на которое его установят. Также процессор будет оборудован модемом с поддержкой передачи данных стандарта 5G.

Новый чип будет работать на основе ядер Kryo 685, DPU Adreno 1095 и модема Snapdragon X60 5G. По устройству, отвечающему за передачу данных, пока ничего не сообщается, но, скорее всего, оно будет интегрированным, как это было в прошлом поколении процессоров. За обработку изображений в процессоре будет отвечать Spectra 580.

Производство платформы будет осуществляться по техническому процессу 5 нм. Изначально планировалось, что выпуск процессоров начнется в декабре текущего года, но из-за пандемии коронавируса его могут перенести. Пока компания выпускает только чипы прошлых поколений, но с небольшими изменениями, включающими более современные графические адаптеры и модемы с поддержкой 5G.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:09

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