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Стала известна главная уязвимость американских истребителей F-35

"Невидимки" F-35B Lightning II и F-35С Lightning II считаются одними из самых передовых самолетов современности, которые не лишены недостатков. Американские механики сообщили, что главная уязвимость истребителей существенно снижает их боевые качества.

Журналисты издания Popular Mechanics утверждают, что самолеты F-35 пятого поколения вполне можно одолеть в воздушном бою из-за нескольких ограничений в конструкции. Дело в том, что американские истребители подобного типа способны передвигаться со сверхзвуковой скоростью лишь несколько десятков секунд. Исход сражения также зависит от того, каким образом потенциальный противник воспользуется этим недостатком при планировании миссий против ВМФ и Корпуса морской пехоты.

В качестве примера эксперты приводят условную ситуацию, во время которой противостоящие силы могут заставить F-35 вступить в ближний воздушный бой, который является невыгодным положением для "невидимок". Все же, подобная тактика считается неэффективной в том случае, если враг не знает, где находится американский самолет. Кроме того, в Минобороны США пообещали оснастить истребители радаром AN/APG-81, увеличенной вычислительной мощностью и обновленным ПО.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:57

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