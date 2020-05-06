Янис Борданс назвал Латвию "донором в годы СССР"
Янис Борданс назвал Латвию донором, перечислявшим около 50% доходов в бюджет СССР. Глава Минюста затронул данный вопрос во время заседания членов комиссии, созданной для расчетов потерь от насильственной оккупации.
В этом году эксперты проведут анализ расходов Латвии и СССР с 1946 по 1960 годы. Проводимая работа позволит восстановить картину ярко выраженной колониальной политики советских властей и оценить ущерб от присоединения. В рамках исследования планируется провести интервью с чиновниками и экономистами.
Прибалтийские страны долгие годы обвиняют советские власти в оккупации и требуют, чтобы РФ выплатила компенсацию. Ущерб оценен в 185 млрд евро. Кремль не согласен с требованием и не собирается вести переговоры на данную тему.
«Эстония, Литва и Латвия в зависимости от бюджета отдавали Союзу от 30 до 48% дохода. Подобные сборы негативно отражались на нас, но при этом демонстрировали нашу силу», - заявил Борданс.
В этом году эксперты проведут анализ расходов Латвии и СССР с 1946 по 1960 годы. Проводимая работа позволит восстановить картину ярко выраженной колониальной политики советских властей и оценить ущерб от присоединения. В рамках исследования планируется провести интервью с чиновниками и экономистами.
Прибалтийские страны долгие годы обвиняют советские власти в оккупации и требуют, чтобы РФ выплатила компенсацию. Ущерб оценен в 185 млрд евро. Кремль не согласен с требованием и не собирается вести переговоры на данную тему.
В мире
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:51