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Россияне назвали лучшие военные фильмы

В рамках проекта «Кино Mail.ru» названы лучшие военные фильмы по мнению пользователей и РФ. На первом месте рейтинга разместилась картина «В бой идут одни старики».
Россияне назвали лучшие военные фильмы

Второе и третье место перечня заняли «Офицеры» и «А зори здесь тихие» Владимира Рогового и Станислава Ростоцкого соответственно. В рамках проекта «Кино Mail.ru» эксперты оценили вкусы мужчин и женщин. «В бой идут одни старики» оказалась лидером в обоих случаях. Она вышла на экраны в 1974 году, заработав внушительную кассу по тем временам. В комментариях к опросу многие отметили, что отличительной особенностью ленты являются песни, ставшие шлягерами – «Вечерний звон», «Смуглянка» и «За того парня». В фильме снялись известные советские актеры: Сергей Подгорный, Леонид Быков и многие другие.

Фильм «Офицеры» вышел в 1971 году. Он рассказывает о судьбе сослуживцев и боевых товарищей, которым предстояло пройти ужас войны, сохранив дружбу. «А зори здесь тихие» оказался на больших экранах в 1972 году. В нем акцент делается на группе девушек, во времена Великой Отечественной войны ставших зенитчицами.

Множество положительных оценок от зрителей также получили «Судьба человека», «Летят журавли» и «Они сражались за родину». В первой десятке разместились исключительно отечественные ленты, выпущенные в советские времена.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:55

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