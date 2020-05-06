АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Дональд Трамп признался, что страдает от бессонницы из-за мыслей о жертвах COVID-19

Дональд Трамп признался, что уже несколько дней подряд страдает от бессонницы. Президент США не может уснуть из-за мыслей о жертвах COVID-19.

Президент Дональд Трамп во время откровенного интервью сообщил реальную причину собственной бессонницы, которой оказалось большое количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в США. «Я не сплю по ночам, думая об этом. Нет никого, кто воспринимает это тяжелее, чем я», - отметил американский лидер. По словам главы Белого дома, предыдущие прогнозы о резком росте смертности по мере отмены ограничений в ряде штатов с самого первого дня были «неправильными».

Согласно новой модели от эпидемиологов Вашингтонского университета, к августу ожидается 135 тысяч случаев смерти от коронавируса в Соединенных Штатах. Политик пообещал соотечественникам, что искоренит COVID-19, который является «общим врагом». Он также указал на ученых Оксфордского университета, которые занимаются тестированием потенциальной вакцины от SARS-CoV-2. Президент убежден в высокой вероятности того, что страна получит лекарство до конца года.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валентина Матвиенко рассказала, как отметить 9 мая…
Стала известна главная уязвимость американских истребителей…
Россияне назвали лучшие военные…
Янис Борданс назвал Латвию "донором в годы…
Марат Башаров признался, что любит экс-жену Елизавету Шевыркову после…
Испанский эксперт рассказал, почему мужчины чаще умирают от…
Леонид Агутин из-за кризиса потерял 42 тыс.…
Дональд Трамп признался, что страдает от бессонницы из-за мыслей о жертвах…
Американские учёные определили способ лечения некротического энтероколита у…
«Это знаки»: После выписки из больницы Надежда Бабкина планирует «переосмыслить…
Силуанов о раздаче «вертолетных денег»: «Россия не печатает резервную…
Мэр Нью-Йорка обеспокоен опасным воздействием коронавируса на…
Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с…
Любовь Толкалина назвала себя доверчивым…
Вирусолог Феликс Ершов назвал особенности борьбы с коронавирусом в…
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко о ее самоизоляции: "Мама занимается приусадебным участком и огородом и записывает новые…
Борющийся с раком Александр Беляев перенес тяжелую…
Компания UzAuto Motors может вывести на рынок РФ 7-местный Chevrolet…
Уехавшая в деревню Яна Поплавская отказывается возвращаться в Москву после…
Ученые рассказали о пользе утреннего…
Владимир Остапчук после развода с Еленой Войченко начал посещать…
LG представила самый большой и дорогой телевизор OLED…
Отмечается Юрьев день: Традиции праздника, что нельзя делать в день почтения памяти Георгия…
Джуди Денч стала самой пожилой моделью обложки британского…
Презентована новая модификация Toyota Corolla Altis GR…
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери по случаю ее…
Ученые предсказали сокращение населения…
Полина Гагарина опубликовала видео домашнего концерта с младшей…
Просмотреть все новости