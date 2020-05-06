Дональд Трамп признался, что страдает от бессонницы из-за мыслей о жертвах COVID-19





Президент Дональд Трамп во время откровенного интервью сообщил реальную причину собственной бессонницы, которой оказалось большое количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в США. «Я не сплю по ночам, думая об этом. Нет никого, кто воспринимает это тяжелее, чем я», - отметил американский лидер. По словам главы Белого дома, предыдущие прогнозы о резком росте смертности по мере отмены ограничений в ряде штатов с самого первого дня были «неправильными».Согласно новой модели от эпидемиологов Вашингтонского университета, к августу ожидается 135 тысяч случаев смерти от коронавируса в Соединенных Штатах. Политик пообещал соотечественникам, что искоренит COVID-19, который является «общим врагом». Он также указал на ученых Оксфордского университета, которые занимаются тестированием потенциальной вакцины от SARS-CoV-2. Президент убежден в высокой вероятности того, что страна получит лекарство до конца года.