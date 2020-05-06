Дональд Трамп признался, что страдает от бессонницы из-за мыслей о жертвах COVID-19
Дональд Трамп признался, что уже несколько дней подряд страдает от бессонницы. Президент США не может уснуть из-за мыслей о жертвах COVID-19.
Президент Дональд Трамп во время откровенного интервью сообщил реальную причину собственной бессонницы, которой оказалось большое количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в США. «Я не сплю по ночам, думая об этом. Нет никого, кто воспринимает это тяжелее, чем я», - отметил американский лидер. По словам главы Белого дома, предыдущие прогнозы о резком росте смертности по мере отмены ограничений в ряде штатов с самого первого дня были «неправильными».
Согласно новой модели от эпидемиологов Вашингтонского университета, к августу ожидается 135 тысяч случаев смерти от коронавируса в Соединенных Штатах. Политик пообещал соотечественникам, что искоренит COVID-19, который является «общим врагом». Он также указал на ученых Оксфордского университета, которые занимаются тестированием потенциальной вакцины от SARS-CoV-2. Президент убежден в высокой вероятности того, что страна получит лекарство до конца года.
Президент Дональд Трамп во время откровенного интервью сообщил реальную причину собственной бессонницы, которой оказалось большое количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в США. «Я не сплю по ночам, думая об этом. Нет никого, кто воспринимает это тяжелее, чем я», - отметил американский лидер. По словам главы Белого дома, предыдущие прогнозы о резком росте смертности по мере отмены ограничений в ряде штатов с самого первого дня были «неправильными».
Согласно новой модели от эпидемиологов Вашингтонского университета, к августу ожидается 135 тысяч случаев смерти от коронавируса в Соединенных Штатах. Политик пообещал соотечественникам, что искоренит COVID-19, который является «общим врагом». Он также указал на ученых Оксфордского университета, которые занимаются тестированием потенциальной вакцины от SARS-CoV-2. Президент убежден в высокой вероятности того, что страна получит лекарство до конца года.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:21