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Леонид Агутин из-за кризиса потерял 42 тыс. долларов

Леонид Агутин рассказал, что из-за кризиса потерял 42 тыс. долларов. Сильный удар по сбережениям певца нанес 1998 год.
Леонид Агутин из-за кризиса потерял 42 тыс. долларов

«Я пишу песни для Анжелики (прим. Варум) и других звезд, а также получаю прибыль от авторских. Однажды в агентстве скопились мои 42 тыс. долларов, а у меня физически не получалось за ними заехать. Из-за начавшегося кризиса эта сумма за 10 дней превратилась в 15 тыс., потом в 10 тыс. и 5 тыс. долларов. Я очень переживал, но сумел взять себя в руки и начать все сначала», - вспомнил 51-летний Агутин.

Сейчас музыкант лишен дохода из-за самоизоляции. Большую часть времени он проводит в московской квартире, но когда хочет заняться творчеством, едет в подмосковный дом и играет на рояле. Агутин считает, что пережидать коронавирусный кризис в эру IT-технологий легко, главное, чтобы в добавок к интернету имелся капитал.

Находящийся на Мальдивах Антон Беляев поддержал коллегу. Музыканту в 1998 году исполнилось 17 лет. Он жил в общежитии и пять дней размышлял, что делать. Сейчас лидер группы Therr Maitz встретил кризис легко, ведь он помог ему отдохнуть и начать работать над новым музыкальным материалом, передает «СтарХит».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:22

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