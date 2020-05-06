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«Это знаки»: После выписки из больницы Надежда Бабкина планирует «переосмыслить жизнь»

Отечественная народная и эстрадная певица Надежда Бабкина в начале мая выписалась из больницы, где провела почти месяц. Пережитая «история» заставила знаменитость задуматься о посылаемых «знаках», а потому она в будущем планирует «переосмыслить жизнь».
«Это знаки»: После выписки из больницы Надежда Бабкина планирует «переосмыслить жизнь»

В начале апреля Надежду Бабкину госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус. У певицы диагностировали двустороннюю пневмонию и для более эффективной терапии подключили к ИВЛ, а затем ввели в медикаментозную кому во избежание обрыва трубок при неосторожном движении. В бессознательном состоянии Бабкина провела более 10 дней, но после этого быстро пошла на поправку и 1 мая уже была выписана домой. Через несколько дней Надежда Георгиевна согласилась на съёмку в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят», где рассказала о болезни и мыслях, на которые её натолкнуло нахождение в больнице.

В эфире шоу Бабкина констатировала, что у неё из близких остались только внуки и единственный сын. Поэтому болезнь и последующую госпитализацию певица воспринимает как «знаки или предупредительную полосу», заставляющую задуматься о грядущих вероятных событиях и «переосмыслить свою жизнь».

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:14

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