Испанский эксперт рассказал, почему мужчины чаще умирают от COVID-19





Заражение коронавирусом мужчин и женщин происходит в примерно одинаковом процентном соотношении. Однако осложнения с частыми летальными исходами фиксируют именно у мужчин. Согласно статистическим данным, на прошлой неделе представители сильного пола умирали от COVID-19 в 2,5 раза чаще. Причем, значения возраст в этом случае не имел.В исследовании описано, что в испанских больницах женщины в два раза реже умирают от коронавируса, чем мужчины. Однако данных о том, что страдают именно курильщики, в государстве нет, так как этот фактор врачи уточняют.Как отметил Диего Редоларне, почти треть смертей в Испании связана с болезнями сердца и сосудов, среди которых 10% вызваны вредной привычкой. Курение и хронические заболевания легких облегчают попадание вируса в клетки организма. Испанский нейробиолог убежден, что существуют и другие факторы высокой смертности от COVID-19, о которых науке пока не известно.