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Испанский эксперт рассказал, почему мужчины чаще умирают от COVID-19

Эксперт из Испании Диего Редоларне рассказал, почему во многих странах чаще от COVID-19 умирают мужчины. По словам нейробиолога, который работает в Открытом университете Каталонии, главным фактором печальной статистики может быть курение.
Испанский эксперт рассказал, почему мужчины чаще умирают от COVID-19

Заражение коронавирусом мужчин и женщин происходит в примерно одинаковом процентном соотношении. Однако осложнения с частыми летальными исходами фиксируют именно у мужчин. Согласно статистическим данным, на прошлой неделе представители сильного пола умирали от COVID-19 в 2,5 раза чаще. Причем, значения возраст в этом случае не имел.

В исследовании описано, что в испанских больницах женщины в два раза реже умирают от коронавируса, чем мужчины. Однако данных о том, что страдают именно курильщики, в государстве нет, так как этот фактор врачи уточняют.

Как отметил Диего Редоларне, почти треть смертей в Испании связана с болезнями сердца и сосудов, среди которых 10% вызваны вредной привычкой. Курение и хронические заболевания легких облегчают попадание вируса в клетки организма. Испанский нейробиолог убежден, что существуют и другие факторы высокой смертности от COVID-19, о которых науке пока не известно.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:37

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