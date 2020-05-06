Силуанов о раздаче «вертолетных денег»: «Россия не печатает резервную валюту»

«К сожалению, мы не печатаем резервные деньги и не можем себе позволить разбрасывать триллионы рублей на нужды населения. Сейчас мы должны оказать поддержку действительно пострадавшим людям и бизнесу, а не объявлять соревнование по объему потраченных на ликвидацию последствий КВИ средств», - заявил министр финансов.



