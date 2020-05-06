Силуанов о раздаче «вертолетных денег»: «Россия не печатает резервную валюту»
Антон Силуанов объяснил причину отказа в раздаче «вертолетных денег» гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса. Глава Минфина полагает, что на такой шаг власти России могли пойти, только если бы рубль имел статус резервной валюты.
В вопросе поддержки для властей на первый план выходит бизнес, поскольку от него зависит сохранение рабочих мест и выплата зарплат. Людям нужно вовремя получать оклады, поскольку деньги тратятся на кредиты, коммунальные услуги, продукты.
Аналогичного мнения придерживается Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ полагает, что раздача денег населению спровоцирует резкий рост инфляции, передает «ГлобалМСК.ру».
«К сожалению, мы не печатаем резервные деньги и не можем себе позволить разбрасывать триллионы рублей на нужды населения. Сейчас мы должны оказать поддержку действительно пострадавшим людям и бизнесу, а не объявлять соревнование по объему потраченных на ликвидацию последствий КВИ средств», - заявил министр финансов.
В вопросе поддержки для властей на первый план выходит бизнес, поскольку от него зависит сохранение рабочих мест и выплата зарплат. Людям нужно вовремя получать оклады, поскольку деньги тратятся на кредиты, коммунальные услуги, продукты.
Аналогичного мнения придерживается Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ полагает, что раздача денег населению спровоцирует резкий рост инфляции, передает «ГлобалМСК.ру».
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:03