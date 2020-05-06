Американские учёные определили способ лечения некротического энтероколита у новорожденных





В большинстве случаев НЭК, или некротический энтероколит, выявляют у недоношенных новорожденных. Заболевание является воспалением кишечника и у пациентов с недостаточным развитием или же слабой иммунной системой может привести к смерти. Проводившие исследование американские учёные выявили, что ингибирование тромбина – свёртывающей кровь воспалительной молекулы – может защитить от подобных НЭК повреждений. Авторы проекта у лабораторных грызунов с индуцированным развитием типичных для некротического энтероколита у человека повреждений пищевого тракта ингибировали тромбин с помощью направленной нанотерапии.В результате специалисты выявили взаимосвязь между тромбином и тромбоцитарно-активированным свёртыванием крови на ранних стадиях повреждений подобных НЭК. Учёные пришли к выводу, что используя тромбин, можно предотвращать «миграцию» бактерий из кишечника в кровь и остальные органы, тем самым избегая опасного воспаления.