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Американские учёные определили способ лечения некротического энтероколита у новорожденных

Учёные из американских университетов в результате проведённого доклинического исследования смогли определить способ лечения некротического энтероколита у новорожденных малышей. Данное заболевание, по словам специалистов, невозможно определить на ранних стадиях при помощи тестирования.
Американские учёные определили способ лечения некротического энтероколита у новорожденных

В большинстве случаев НЭК, или некротический энтероколит, выявляют у недоношенных новорожденных. Заболевание является воспалением кишечника и у пациентов с недостаточным развитием или же слабой иммунной системой может привести к смерти. Проводившие исследование американские учёные выявили, что ингибирование тромбина – свёртывающей кровь воспалительной молекулы – может защитить от подобных НЭК повреждений. Авторы проекта у лабораторных грызунов с индуцированным развитием типичных для некротического энтероколита у человека повреждений пищевого тракта ингибировали тромбин с помощью направленной нанотерапии.

В результате специалисты выявили взаимосвязь между тромбином и тромбоцитарно-активированным свёртыванием крови на ранних стадиях повреждений подобных НЭК. Учёные пришли к выводу, что используя тромбин, можно предотвращать «миграцию» бактерий из кишечника в кровь и остальные органы, тем самым избегая опасного воспаления.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:15

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