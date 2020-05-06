Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с весом
Новое исследование ученых Университета штата Флорида выявило последовательную и прямую связь между публикацией отредактированных фотографий в Instagram и факторами риска развития расстройств пищевого поведения. В частности, цифровое редактирование изображений для улучшения личного внешнего вида перед публикацией в Сети увеличило проблемы веса и формы у студентов колледжа.
Исследование, опубликованное в Международном журнале Eating Disorders, также показало, что люди, размещающие фотографий (отредактированные или неотредактированные), испытывали большую тревожность и увеличенное побуждение к ограничению потребления пищи и физических упражнений по сравнению с теми, кто не размещал никаких снимков.
"Поскольку все больше людей обращаются к социальным сетям, чтобы оставаться на связи, критически важно, чтобы другие видели вас такими, какие вы есть. По сравнению с отредактированными фотографиями, мы не видели никакого снижения количества лайков или комментариев для неотредактированных фотографий в Instagram. Зная это, можно уменьшить вредное давление для тех, кто намерен изменить свой внешний вид" ,- заключила соавтор и кандидат наук Памела К. Кил.
Исследование, опубликованное в Международном журнале Eating Disorders, также показало, что люди, размещающие фотографий (отредактированные или неотредактированные), испытывали большую тревожность и увеличенное побуждение к ограничению потребления пищи и физических упражнений по сравнению с теми, кто не размещал никаких снимков.
"Поскольку все больше людей обращаются к социальным сетям, чтобы оставаться на связи, критически важно, чтобы другие видели вас такими, какие вы есть. По сравнению с отредактированными фотографиями, мы не видели никакого снижения количества лайков или комментариев для неотредактированных фотографий в Instagram. Зная это, можно уменьшить вредное давление для тех, кто намерен изменить свой внешний вид" ,- заключила соавтор и кандидат наук Памела К. Кил.
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:50