Ученые: Публикация отредактированных снимков с улучшенной внешностью в Сети увеличивает риск появления проблем с весом





Исследование, опубликованное в Международном журнале Eating Disorders, также показало, что люди, размещающие фотографий (отредактированные или неотредактированные), испытывали большую тревожность и увеличенное побуждение к ограничению потребления пищи и физических упражнений по сравнению с теми, кто не размещал никаких снимков."Поскольку все больше людей обращаются к социальным сетям, чтобы оставаться на связи, критически важно, чтобы другие видели вас такими, какие вы есть. По сравнению с отредактированными фотографиями, мы не видели никакого снижения количества лайков или комментариев для неотредактированных фотографий в Instagram. Зная это, можно уменьшить вредное давление для тех, кто намерен изменить свой внешний вид" ,- заключила соавтор и кандидат наук Памела К. Кил.