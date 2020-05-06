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Мэр Нью-Йорка обеспокоен опасным воздействием коронавируса на детей

Билл де Блазио обеспокоен опасным воздействием коронавируса на детей из Нью-Йорка. Мэр знает уже о 15 случаях развития системного воспалительного ответа на возбудитель.

Раньше врачи были уверены, что КВИ представляет серьезную опасность для пожилых граждан. В последнее время среди зараженных стала преобладать молодежь, а в последние дни тяжелое течение болезни выявлено у 15 детей. Департамент здравоохранения серьезно встревожен происходящим.
«Прошу родителей внимательно следить за состоянием детей. Если вы видите, что ребенок жалуется на боль в животе, температурит, покрыт сыпью, немедленно вызывайте врача. Важно начать бить тревогу, когда все перечисленные симптомы появляются одномоментно», - заявил де Блазио в микроблоге Twitter.

Среди 15 детей, поступивших в больницы в тяжелом состоянии, COVID-19 выявлен у четверых. У шести пациентов обнаружены антитела к КВИ. Ребята пошли на поправку, но их случаи вызывают беспокойство.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:55

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