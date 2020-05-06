Мэр Нью-Йорка обеспокоен опасным воздействием коронавируса на детей

«Прошу родителей внимательно следить за состоянием детей. Если вы видите, что ребенок жалуется на боль в животе, температурит, покрыт сыпью, немедленно вызывайте врача. Важно начать бить тревогу, когда все перечисленные симптомы появляются одномоментно», - заявил де Блазио в микроблоге Twitter.





Раньше врачи были уверены, что КВИ представляет серьезную опасность для пожилых граждан. В последнее время среди зараженных стала преобладать молодежь, а в последние дни тяжелое течение болезни выявлено у 15 детей. Департамент здравоохранения серьезно встревожен происходящим.Среди 15 детей, поступивших в больницы в тяжелом состоянии, COVID-19 выявлен у четверых. У шести пациентов обнаружены антитела к КВИ. Ребята пошли на поправку, но их случаи вызывают беспокойство.