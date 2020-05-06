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Любовь Толкалина назвала себя доверчивым «щенком-лохом»

Любовь Толкалина в откровенном разговоре с фанатами назвала себя доверчивым и неспособным заподозрить подвох «лохом». Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.
Любовь Толкалина назвала себя доверчивым «щенком-лохом»

«Я, словно маленький щенок-лопушок, наивна, проста и мила, как хлебушек. Так меня может охарактеризовать дочь. Я говорю о чрезмерной доверчивости, от которой всегда страдаю, ведь меня легко обмануть. В этой черте кроется самая страшная опасность», - написала Толкалина.

Актриса призналась, что легко поддается влиянию и не замечает манипуляций. Даже уличив человека, она продолжает верить, что его поступок является проявлением любви. Фолловеры неоднозначно отреагировали на пост. Многие посчитали, что 42-летняя Толкалина говорит о своей неудачной любви.

Екатерина Стриженова, отметившаяся под фото, предположила обман со стороны какого-нибудь фонда. Ведущая поинтересовалась, может ли помочь подруге и рассказать о компаниях, которым можно доверять. Знаменитость пока не ответила на комментарий.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:44

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