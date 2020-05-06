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Вирусолог Феликс Ершов назвал особенности борьбы с коронавирусом в России

Вирусолог Феликс Ершов назвал основные особенности борьбы с коронавирусом в России. При соблюдении санитарных норм скоро власти смогут начать вводить послабления.

Академик РАН считает российский сценарий борьбы с пандемией уникальным. Он развивается не по примеру Китая или Италии. Возможно, разница обусловлена тем, что РФ обладает большой территорией с разной плотностью населения, многонациональная и имеет разный уровень медицины. Говоря простым языком, при активном заражении в Москве, в других регионах случаи выявления людей с КВИ могут быть минимальны.
«Россияне видят, что в основном COVID-19 локализован в Москве, поэтому, живя в других регионах, чувствуют себя в безопасности. Выходить из самоизоляции лучше постепенно, иначе можно спровоцировать резкий рост числа зараженных», - пояснил Ершов.

Согласно статистике, в РФ выявлено более 155,3 тыс. людей с КВИ. 19 800 граждан выписались после курса лечения, а 1451 – скончались, передает nsn.fm.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:36

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