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Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко о ее самоизоляции: "Мама занимается приусадебным участком и огородом и записывает новые песни"

Единственный сын украинской эстрадной исполнительницы Софии Ротару рассказал, как она проводит время в самоизоляции. Руслан Евдокименко также успокоил преданных фанатов певицы, беспокоящихся о её здоровье, заверив, что всё хорошо и причин для тревоги нет.
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко о ее самоизоляции: "Мама занимается приусадебным участком и огородом и записывает новые песни"

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в большинстве стран мира ввели карантинные меры, поэтому граждане вынуждены много времени проводить дома и знаменитости в этом плане не исключение. София Ротару, по словам сына, режим самоизоляции соблюдает в загородном доме, где занимается приусадебным участком и огородом, заботясь о будущем урожае. Кроме того, София Михайловна не забывает о творчестве, записывает новые композиции, которые затем войдут в альбом.

Некоторые фолловеры в комментариях к недавней публикации Руслана Евдокимова в Instagram задавали вопросы о состоянии здоровья 72-летней певицы. В ответ сын звезды поблагодарил всех за искреннее беспокойство, написав, что с Ротару всё хорошо и волноваться по этому поводу не стоит.

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Культура / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:28

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