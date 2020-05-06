Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко о ее самоизоляции: "Мама занимается приусадебным участком и огородом и записывает новые песни"





Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в большинстве стран мира ввели карантинные меры, поэтому граждане вынуждены много времени проводить дома и знаменитости в этом плане не исключение. София Ротару, по словам сына, режим самоизоляции соблюдает в загородном доме, где занимается приусадебным участком и огородом, заботясь о будущем урожае. Кроме того, София Михайловна не забывает о творчестве, записывает новые композиции, которые затем войдут в альбом.Некоторые фолловеры в комментариях к недавней публикации Руслана Евдокимова в Instagram задавали вопросы о состоянии здоровья 72-летней певицы. В ответ сын звезды поблагодарил всех за искреннее беспокойство, написав, что с Ротару всё хорошо и волноваться по этому поводу не стоит.