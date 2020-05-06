Борющийся с раком Александр Беляев перенес тяжелую операцию

«Мне пришлось отменить последнее плановое обследование и лечь на операцию. Хорошо, что это оказался не рак, а лишь гнойное воспаление. После недельного пребывания в больнице чувствую себя хорошо. Меня выписали, но рекомендовали соблюдать постельный режим. В мае у меня запланирован визит к лечащему врачу», - цитирует «СтарХит» Беляева.



