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Борющийся с раком Александр Беляев перенес тяжелую операцию

Александр Беляев, продолжающий бороться с раком, пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Врачи приняли решение провести ведущему «Прогноза погоды» тяжелую операцию.
Борющийся с раком Александр Беляев перенес тяжелую операцию

Два года назад Беляеву сделали операцию и назначили дальнейшее лечение препаратами от рака. После окончания химиотерапии знаменитость начал восстанавливаться, но ему нужно регулярно проходить обследования.
«Мне пришлось отменить последнее плановое обследование и лечь на операцию. Хорошо, что это оказался не рак, а лишь гнойное воспаление. После недельного пребывания в больнице чувствую себя хорошо. Меня выписали, но рекомендовали соблюдать постельный режим. В мае у меня запланирован визит к лечащему врачу», - цитирует «СтарХит» Беляева.

Ранее ведущий рассказал о прекращении химиотерапии. Назначенный курс показал высокую эффективность.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:09

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