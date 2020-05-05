Ученые предсказали сокращение населения Земли





Согласно ранее предоставленным данным, к 2100 году популяция увеличится до 11 миллиардов жителей, после чего стоит ожидать ее внезапного снижения. Тем не менее, последняя работа ученых продемонстрировала другие результаты. Как выяснилось, к 2040-2050 годах количество населения Земли достигнет 9 миллиардов. Затем начнется резкий спад, завершение которого не предвидится. Эксперты отметили, что во многих европейских странах и в США уже сейчас ощутим демографический кризис. В ближайшие 10 лет КНР и ряд государств Азии пойдут по аналогичной схеме. В течение всего этого времени численность популяции будет увеличиваться в африканских странах и других регионах, где наблюдается низкий уровень жизни и образования.Если верить прогнозам научных сотрудников, к 2100 году жителей Земли ожидает гигантское сокращение населения. Причиной этого станет лучший уровень знаний, в частности, среди женщин, а также усовершенствование качества жизни. Существует вероятность, что в XXII веке люди столкнутся с демографической проблемой, а не глобальным потеплением.