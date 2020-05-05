Александра Ребенок раскрыла детали работы в сериале “Безопасные связи” с Константином Богомоловым
Александра Ребенок поделилась подробностями нового проекта, в котором сотрудничает с Константином Богомоловым. Актриса пообещала, что новый сериал “Безопасные связи” окажется “совершенно экспериментальным”.
Съемки проекта оказались актуальными в условиях коронавируса, поскольку каждый актер исполняет свою роль дистанционно, находясь в собственном доме или квартире. Александра Ребенок воплотила одну из ведущих ролей и поделилась своими впечатлениями от работы с публикой. Особенность заключалась в том, что задействованные артисты не знали, каким образом произойдет развитие сюжета в следующем эпизоде. Дело в том, что Константин Богомолов выдавал сценарий на один день, при этом он сам не присутствовал на съемочной площадке. Монтаж происходит сразу после записанных дублей.
Александра Ребенок пообещала, что этот проект станет совершенно новым для российского кино. Актриса посоветовала его к просмотру тем, кому нравятся эксперименты.
Съемки проекта оказались актуальными в условиях коронавируса, поскольку каждый актер исполняет свою роль дистанционно, находясь в собственном доме или квартире. Александра Ребенок воплотила одну из ведущих ролей и поделилась своими впечатлениями от работы с публикой. Особенность заключалась в том, что задействованные артисты не знали, каким образом произойдет развитие сюжета в следующем эпизоде. Дело в том, что Константин Богомолов выдавал сценарий на один день, при этом он сам не присутствовал на съемочной площадке. Монтаж происходит сразу после записанных дублей.
Александра Ребенок пообещала, что этот проект станет совершенно новым для российского кино. Актриса посоветовала его к просмотру тем, кому нравятся эксперименты.