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Полина Гагарина опубликовала видео домашнего концерта с младшей дочерью

Полина Гагарина опубликовала на странице своего аккаунта в Instagram видео, на котором показан её домашний концерт. В кадре оказалась и младшая дочь артистки.

Полина Гагарина рассказала поклонникам, что на время периода самоизоляции старается провести время с пользой. Как правило, у артистки очень мало свободного времени, поэтому сейчас она в полной мере уделяет внимание членам своей семьи. Вместе со своим супругом Дмитрием Исхаковым певица растит дочь Мию. При этом от предыдущих отношений у артистки имеется сын Андрей. На время пребывания дома в условиях карантина знаменитость стала чаще публиковать фото, на которых показана с членами семьи. Не так давно она провела праздник в честь 3-летия дочери.

Гагарина на время самоизоляции совершает с девочкой прогулки, обучает её чтению. До этого артистка признавалась, что её ребёнок не слишком любит слушать пение матери. Теперь знаменитость появилась перед камерой во время живого пения с ребёнком на руках. Полина Гагарина исполнила композицию «Обезоружена». В комментарии она указала, что дочь является её главной поклонницей, но иногда призывает не петь, чтобы не разбудить рыбок.

Подписчики певицы выразили восхищение опубликованным видео, отметили качественный вокал Гагариной, назвали запечатлённую картину милой и пожелали обеспечить девочке знакомство с сыном Сергея Лазарева. Гагарина не стала комментировать слова о потенциальных ухажерах своей дочери из числа детей знаменитостей российской эстрады.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:25

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