Учёные нашли плюсы в отсутствии фантазии





Сотрудники Эксетерского университета в течение длительного времени проводили эксперименты в этой отрасли. В качестве добровольцев были приглашены 2400 человек: у двух тысяч пациентов была афантазия, то есть отсутствие всякого воображения, у двухсот – гиперфантазия, остальные 200 участников научного исследования характеризовались среднестатистическим уровнем способности к визуализации.Учёные провели анализ, сравнивая профессию добровольцев и определяя, как выбор призвания влияет на фантазию. Эксперты отметили, что пациенты с афантазией, не умеющие осознанно создавать образы перед «мысленным взором», склонны работать в научных или математических отраслях, где способности визуализировать информацию стоят далеко не на первом месте.