В Саратовской области женщина сгорела заживо из-за пожара на летней кухне





Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смерти россиянки в селе Котоврас. Согласно предварительным сведениям, загорелась летняя кухня жилого здания, владелицей которой оказалась погибшая. Родственники не смогли самостоятельно потушить возгорание. Внутри помещения заживо сгорела жительница Саратовской области. Прибывшие на место случившегося пожарные достали останки 72-летней бабушки семейства.После осмотра сгоревшего жилья следователи установили рабочую версию начала пожара, заключающейся в неосторожном обращении с огнем. Как сообщили в пресс-службе, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, а также уточняется причина смерти женщины.