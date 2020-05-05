Участников “Дома-2” вывезут из Сейшельских островов на частном самолете

Беременные участницы шоу Саша Черно и Ольга Рапунцель в последнее время жаловались на плохое самочувствие в связи с жаркой погодой на Сейшельских островах. По этой причине они опасались за собственное здоровье. В итоге продюсеры решили организовать срочный вывоз участников в Россию, для чего потребуется частный самолет. Заинтересованные зрители уже подсчитали, что эти манипуляции потребуют крупных вложений денежных средств.Ожидается, что по возвращению с Сейшельских островов участники займут отдельно стоящий дом на “поляне”, чтобы изолироваться от других звезд “Дома-2”. Дальнейшая судьба животных, которые запомнились публике по эпизодам “Острова любви”, пока не известна. Речь идет о собаке Сейшике, кошках и поросенке.