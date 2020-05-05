Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» оказал помощь турецкому Kirpi в Сирии





ВС РФ и армейские силы Турции провели совместное патрулирование во время пребывания в провинции Хасака. В некий момент движения по запланированному маршруту колонна военных выявила бронеавтомобиль Kirpi. Находящаяся на балансе военных сил Турции боевая машина застряла в грязи. Представители российской стороны оказали помощь в извлечении транспортного средства при помощи броневика модели «Тайфун-К».Члены ВС РФ и турецкая армия традиционно ведут патрулирование в пределах территории регионов САР Идлиб и Хасака. Соответствующие действия осуществляются в качестве исполнения пунктов двустороннего договора, утвержденного осенью 2019 года. Ключевая цель патрулирования заключается в обнаружении противоправных вооруженных группировок.