Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» оказал помощь турецкому Kirpi в Сирии
Российский бронированный автомобиль для военного применения «Тайфун-К» обеспечил помощь во время ведения патрулирования для турецкого Kirpi. Работа велась на территории северо-восточной области Сирии.
ВС РФ и армейские силы Турции провели совместное патрулирование во время пребывания в провинции Хасака. В некий момент движения по запланированному маршруту колонна военных выявила бронеавтомобиль Kirpi. Находящаяся на балансе военных сил Турции боевая машина застряла в грязи. Представители российской стороны оказали помощь в извлечении транспортного средства при помощи броневика модели «Тайфун-К».
Члены ВС РФ и турецкая армия традиционно ведут патрулирование в пределах территории регионов САР Идлиб и Хасака. Соответствующие действия осуществляются в качестве исполнения пунктов двустороннего договора, утвержденного осенью 2019 года. Ключевая цель патрулирования заключается в обнаружении противоправных вооруженных группировок.
ВС РФ и армейские силы Турции провели совместное патрулирование во время пребывания в провинции Хасака. В некий момент движения по запланированному маршруту колонна военных выявила бронеавтомобиль Kirpi. Находящаяся на балансе военных сил Турции боевая машина застряла в грязи. Представители российской стороны оказали помощь в извлечении транспортного средства при помощи броневика модели «Тайфун-К».
Члены ВС РФ и турецкая армия традиционно ведут патрулирование в пределах территории регионов САР Идлиб и Хасака. Соответствующие действия осуществляются в качестве исполнения пунктов двустороннего договора, утвержденного осенью 2019 года. Ключевая цель патрулирования заключается в обнаружении противоправных вооруженных группировок.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:46