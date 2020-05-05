Независимый бразильский дизайнер показал рендеры экстремально заниженной «Нивы»





Рендеры показывают авто в 3-дверном исполнении с рекордно низким значением клиренса. Причины для такого изменения конструкции модели, которая создавалась для преодоления труднопроходимых участков, остаются неясны. Проект бразильского дизайнера получил обозначение Ghost, что с английского можно перевести как «Призрак». В новой версии модели имеются различные уникальные изменения, призванные повысить эффектность экстерьера «Нивы».Расширители арок колёс оказались весьма внушительных размеров, оптика выполнена в характерной для светодиодных элементов стилистике, а изменённые обвесы дополняют общий стиль. Бразильский дизайнер публикует свои работы под ником thiagod3sign и до этого также использовал модель «Нива» для создания виртуальных концептов необычного вида. Специалист показывал авто в корпусе синего и чёрного оттенков. Для них были выбраны говорящие названия: Blue Killer и Blackstark. Помимо Lada 4x4 художник из Бразилии любит работать с Dodge Charger, а также Transporter T2, Land Rover Defender, DeLorean DMC-12.