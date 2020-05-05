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Независимый бразильский дизайнер показал рендеры экстремально заниженной «Нивы»

Независимый бразильский дизайнер представил рендеры, на которых показана российская «Нива». Изюминкой изображений стала экстремально заниженная позиция корпуса модели.
Независимый бразильский дизайнер показал рендеры экстремально заниженной «Нивы»

Рендеры показывают авто в 3-дверном исполнении с рекордно низким значением клиренса. Причины для такого изменения конструкции модели, которая создавалась для преодоления труднопроходимых участков, остаются неясны. Проект бразильского дизайнера получил обозначение Ghost, что с английского можно перевести как «Призрак». В новой версии модели имеются различные уникальные изменения, призванные повысить эффектность экстерьера «Нивы».

Расширители арок колёс оказались весьма внушительных размеров, оптика выполнена в характерной для светодиодных элементов стилистике, а изменённые обвесы дополняют общий стиль. Бразильский дизайнер публикует свои работы под ником thiagod3sign и до этого также использовал модель «Нива» для создания виртуальных концептов необычного вида. Специалист показывал авто в корпусе синего и чёрного оттенков. Для них были выбраны говорящие названия: Blue Killer и Blackstark. Помимо Lada 4x4 художник из Бразилии любит работать с Dodge Charger, а также Transporter T2, Land Rover Defender, DeLorean DMC-12.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:15

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