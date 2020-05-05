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Сибирские ученые раскрыли тайну состава Тунгусского метеорита

Ученые из Сибири раскрыли тайну состава Тунгусского метеорита. Представители Института физики им. Киренского СО РАН опубликовали результаты собственного исследования в научном журнале MNRAS.

До недавнего времени предполагалось, что метеорит, который упал 112 лет назад в районе реки Подкаменная Тунгуска, почти полностью состоял из камня или льда. Однако сибирские ученые уверены, что небесное тело не могло обладать таким составов, поскольку эти материалы имеют низкую прочность и не достаточную однородность, чтобы достичь поверхности планеты. Исследователи пришли к выводу, что Тунгусский метеорит полностью состоял из железа, поэтому буквально прошил атмосферу, оставив после себя большой след.

Ударная волна из-за столкновения привела к масштабным разрушениям. Специалисты оценили мощность взрыва в 40-50 Мт, а сам астероид мог достигать 200 метров.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:10

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