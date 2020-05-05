Появилась информация о включении Головина в сборную сезона чемпионата Франции





Как сообщает BeIn Sports, футболист Луис Фернандес сделал свою версию для состава сборной. В список лучших 11 игроков попал и Головин. Экс-тренер «ПСЖ» основывался на личном понимании способностей футболистов и видении лучшей сыгранности для более результативного выступления на поле. В состав команды сезона включили и другого игрока от «монегасков». Им оказался Виссам Бен Йеддер.