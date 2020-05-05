Филипп Киркоров о скандале с сыном Яны Рудковской: «Выдерживает такое испытание»





По словам певца, дети звезд с самого рождения попадают под пристальное внимание публики, но Александр Плющенко легко переживает подобное давление. Филипп Киркоров назвал наследника музыкального продюсера талантливым ребенком, отметив его искренность и гениальность. Исполнитель добавил, что сын знаменитостей очень трудолюбивый ребенок, из-за чего становится успешным рекордсменом в мире спорта. Экс-супруг Пугачевой согласился с тем, что выходящие за рамки общепринятых стандартов люди находятся под особым вниманием журналистов, становятся объектами критики и травли в соцсетях.Напомним, после публикации статьи Starhit продюсер заявила о своем намерении подать на источник в суд. Также она обвинила супругу Андрея Малахова Наталью Шкулеву, владеющую изданием, в предательстве.