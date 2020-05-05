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В Минздраве рассказали о главном условии победы над COVID-19

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации рассказали о главном условии победы над COVID-19. По словам главного внештатного специалиста по анестезиологии-реаниматологии Игоря Молчанова, всеобщая организованность поможет победить пандемию.
В Минздраве рассказали о главном условии победы над COVID-19

«Многое зависит не от количества коек, сколько от грамотного ими управления», - рассказал главный реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов в беседе с Александром Мясниковым на YouTube-канале Соловьев Live. Игорь Молчанов сообщил, что в настоящее время количество инфицированных коронавирусом в связи с эпидемиологической ситуацией будет увеличиваться, к чему абсолютно готовы российские медики за счёт развёртывания госпиталей на открытых площадках. Реаниматолог отметил, что главное при оказании квалифицированной помощи, пациентов разместят по степени тяжести.

Врач общей практики Александр Мясников поддержал коллегу. Медики надеются, что россияне на майские праздники не устроят сюрпризы, организовывая пикники, а будут чётко придерживаться режима самоизоляции, так как именно от тщательного соблюдения социального дистанцирования зависит рост заболеваемости COVID-19.

Ранее китайские учёные назвали эффективными методами борьбы с пандемией коронавируса жёсткие меры изоляции населения и контроль со стороны государства.

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Общество
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 19:50

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