У Ким Кардашьян появилась «третья рука» из-за неудачного фотошопа

Образ Ким Кардашьян был продуман таким образом, что и волосы, и маникюр были окрашены под питона. Знаменитость сидит спиной и опирается на стену руками. Фолловеры написали в комментариях, что если присмотреться, то в волосах можно заметить «третью руку» с маникюром со змеиным принтом. Многие задались вопросом, кто ретушировал звезде реалити-шоу фото, что произошел такой «конфуз».Поклонники уже не первый раз замечают, что Ким Кардашьян попадает в неловкие ситуации из-за неудачного фотошопа. По мнению комментаторов, давно пора уволить ретушеров, которые так невнимательно подходят к выполнению своих обязанностей.