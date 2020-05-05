Татьяна Васильева усомнилась, что 10 тысяч рублей от государства ее спасут

По словам актрисы, она почти 1,5 месяца следовала всем правилам безопасности при коронавирусе, но теперь находится на изоляции из-за подозрения на недуг. В своем микроблоге Татьяна Васильева отметила, что несколько дней подряд у нее повышалась температура до 38 градусов, а потом появился кашель и жжение в глазах. В итоге семья уговорила ее пройти КТ, которая показала, что у нее есть двусторонняя пневмония. Поражение легких оказалось легким, поэтому она продолжает лечиться дома, а также ждет результаты анализа на COVID-19. Звезда отечественного кино решила не занимать место в больнице, поскольку считает, что там все сильно перегружено. По мнению звезды, после карантина будет вторая и третья волна, во время которых ей не помогут 10 тысяч рублей от государства. Актриса не видит выхода из этой ситуации, отметив, что для защиты всем нужно сидеть дома в водолазных костюмах и забыть о прежней жизни.Татьяна Васильева отметила, что она лишилась работы и возможности видеться с семьей, но из-за ситуации в стране не знает чем может заняться.