Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг Цунгом
Игра Mortal Kombat 11 получит сюжетное DLC, в котором появится персонаж Шанг Цунг. В бразильском аккаунте Twitter компании PlayStation опубликовали тизер длиной 40 секунд.
В нём показывается не анонсированное ранее дополнение для 11-й части популярной франшизы. В коротком видео можно увидеть Лю Кана и Рейдена. В какой-то момент появляются 3 новых персонажа. Бог грома в этот момент видит среди прибывших Шанг Цунга. Анонс дополнения пройдёт 6 мая в 16:00 по времени Москвы.
В соответствии с неподтвержденной информацией, дополнение получит название «Последствия». В его состав войдут 3 сюжетные главы, которые могут выпускаться в течение нескольких лет. Выход первый эпизода, предположительно, состоится летом.
В нём показывается не анонсированное ранее дополнение для 11-й части популярной франшизы. В коротком видео можно увидеть Лю Кана и Рейдена. В какой-то момент появляются 3 новых персонажа. Бог грома в этот момент видит среди прибывших Шанг Цунга. Анонс дополнения пройдёт 6 мая в 16:00 по времени Москвы.
В соответствии с неподтвержденной информацией, дополнение получит название «Последствия». В его состав войдут 3 сюжетные главы, которые могут выпускаться в течение нескольких лет. Выход первый эпизода, предположительно, состоится летом.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:20