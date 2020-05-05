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Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг Цунгом

Игра Mortal Kombat 11 получит сюжетное DLC, в котором появится персонаж Шанг Цунг. В бразильском аккаунте Twitter компании PlayStation опубликовали тизер длиной 40 секунд.
Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг Цунгом

В нём показывается не анонсированное ранее дополнение для 11-й части популярной франшизы. В коротком видео можно увидеть Лю Кана и Рейдена. В какой-то момент появляются 3 новых персонажа. Бог грома в этот момент видит среди прибывших Шанг Цунга. Анонс дополнения пройдёт 6 мая в 16:00 по времени Москвы.

В соответствии с неподтвержденной информацией, дополнение получит название «Последствия». В его состав войдут 3 сюжетные главы, которые могут выпускаться в течение нескольких лет. Выход первый эпизода, предположительно, состоится летом.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:20

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