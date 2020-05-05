Джуди Денч стала самой пожилой моделью обложки британского Vogue
На обложке британского глянца Vogue впервые появилась самая пожилая модель – 85-летняя Джуди Денч. Во время интервью актриса рассказала о самоизоляции и ответила на провокационные вопросы журналистов.
По поводу карантина, вызванного пандемией коронавируса, Джуди Денч отметила, что испытывает такие же чувства, как и большинство жителей планеты. Артистка призналась, что многим трудно осмыслить эти «беспрецедентные времена». Однако знаменитость больше переживает за тех людей, у которых нет таких условий для жизни и самоизоляции, как у нее. В мире есть много тех, кто совершенно одинок, поэтому, как отметила актриса, она ожидает «всплеск доброты» по отношению к тем, кому сейчас намного хуже.
Джуди Денч призналась, что не видит плюсов в своем возрасте. Она не хочет думать о том, что ей уже 85 лет и предпочитает не говорить о цифрах в паспорте. Актриса отметила, что о пенсии не может быть и речи, она намерена и дальше работать.
Знаменитость прокомментировала свою последнюю роль в мюзикле «Кошки», который провалился. Джуди Денч была не в восторге от предложенного костюма. В наряде она напоминала себе «большой оранжевый синяк» и чувствовала, будто она «драная старая кошка».
По поводу карантина, вызванного пандемией коронавируса, Джуди Денч отметила, что испытывает такие же чувства, как и большинство жителей планеты. Артистка призналась, что многим трудно осмыслить эти «беспрецедентные времена». Однако знаменитость больше переживает за тех людей, у которых нет таких условий для жизни и самоизоляции, как у нее. В мире есть много тех, кто совершенно одинок, поэтому, как отметила актриса, она ожидает «всплеск доброты» по отношению к тем, кому сейчас намного хуже.
Джуди Денч призналась, что не видит плюсов в своем возрасте. Она не хочет думать о том, что ей уже 85 лет и предпочитает не говорить о цифрах в паспорте. Актриса отметила, что о пенсии не может быть и речи, она намерена и дальше работать.
Знаменитость прокомментировала свою последнюю роль в мюзикле «Кошки», который провалился. Джуди Денч была не в восторге от предложенного костюма. В наряде она напоминала себе «большой оранжевый синяк» и чувствовала, будто она «драная старая кошка».