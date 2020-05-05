АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали распространенные ошибки использования медицинской…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Джуди Денч стала самой пожилой моделью обложки британского Vogue

На обложке британского глянца Vogue впервые появилась самая пожилая модель – 85-летняя Джуди Денч. Во время интервью актриса рассказала о самоизоляции и ответила на провокационные вопросы журналистов.
Джуди Денч стала самой пожилой моделью обложки британского Vogue

По поводу карантина, вызванного пандемией коронавируса, Джуди Денч отметила, что испытывает такие же чувства, как и большинство жителей планеты. Артистка призналась, что многим трудно осмыслить эти «беспрецедентные времена». Однако знаменитость больше переживает за тех людей, у которых нет таких условий для жизни и самоизоляции, как у нее. В мире есть много тех, кто совершенно одинок, поэтому, как отметила актриса, она ожидает «всплеск доброты» по отношению к тем, кому сейчас намного хуже.

Джуди Денч призналась, что не видит плюсов в своем возрасте. Она не хочет думать о том, что ей уже 85 лет и предпочитает не говорить о цифрах в паспорте. Актриса отметила, что о пенсии не может быть и речи, она намерена и дальше работать.

Знаменитость прокомментировала свою последнюю роль в мюзикле «Кошки», который провалился. Джуди Денч была не в восторге от предложенного костюма. В наряде она напоминала себе «большой оранжевый синяк» и чувствовала, будто она «драная старая кошка».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джуди Денч стала самой пожилой моделью обложки британского…
Презентована новая модификация Toyota Corolla Altis GR…
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери по случаю ее…
Ученые предсказали сокращение населения…
Полина Гагарина опубликовала видео домашнего концерта с младшей…
Участников “Дома-2” вывезут из Сейшельских островов на частном…
Независимый бразильский дизайнер показал рендеры экстремально заниженной…
Сибирские ученые раскрыли тайну состава Тунгусского…
Александра Ребенок раскрыла детали работы в сериале “Безопасные связи” с Константином…
Появилась информация о включении Головина в сборную сезона чемпионата…
Учёные нашли плюсы в отсутствии…
World War Z получил издание «Игра…
В Саратовской области женщина сгорела заживо из-за пожара на летней…
Филипп Киркоров о скандале с сыном Яны Рудковской: «Выдерживает такое…
В Минздраве рассказали о главном условии победы над…
Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» оказал помощь турецкому Kirpi в…
Павел Прилучный снова “одолжил” детей у Агаты Муцениеце на…
Эксперт Константин Барсуков оценил снижение спроса на аренду жилья в…
Ученые: Правильный выбор рациона делает мужчин…
У Ким Кардашьян появилась «третья рука» из-за неудачного…
Доктор Мясников рассказал о степени риска заражения коронавирусом у…
В Сети раскритиковали Сергея Жигунова за резкие слова в адрес…
Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг…
Татьяна Васильева усомнилась, что 10 тысяч рублей от государства ее…
Вирусолог Игорь Никоноров сравнил коронавирус и…
Катерина Шпица о впечатлениях от самоизоляции: «Мне хорошо быть мамой и…
Ученые: Семена кунжута способствуют снижению кровяного давления и уровня…
Минпросвещения планирует создать российский вариант Zoom и…
Просмотреть все новости