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Уехавшая в деревню Яна Поплавская отказывается возвращаться в Москву после карантина

Актриса Яна Поплавская отказалась возвращаться в Москву после карантина. Звезда отечественного кино опубликовала фото из деревни на своей странице в Instagram.
Уехавшая в деревню Яна Поплавская отказывается возвращаться в Москву после карантина

Яна Поплавская призналась, что никогда не жила за городом и только сейчас поняла, как много она теряла. Новая жизнь уже изменила ее, поэтому она не хочет в Москву. Актриса мечтает о простых и спокойных днях, которые она проведет в радости. В частности, она хочет видеть солнце, когда просыпается, а также слушать пение птиц и шум ветра. Это дарит ей ощущение счастья без особых усилий. Поплавская отметила, что никогда не ожидала от себя таких желаний, поскольку считала себя трудоголиком и “городской девочкой”, которая всегда засыпала под грохот машин Садового кольца.

Актриса увидела яркие грани жизни, за что благодарит изоляцию, введенную в стране из-за коронавируса. Актриса рассказала, что в ближайшее время она планирует сажать деревья, цветы и кустарники. Артистка никогда не занималась такой работой, но хочет научиться новому. В конце своего обращения к публике она пожелала всем счастья.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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