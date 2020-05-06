Уехавшая в деревню Яна Поплавская отказывается возвращаться в Москву после карантина

Яна Поплавская призналась, что никогда не жила за городом и только сейчас поняла, как много она теряла. Новая жизнь уже изменила ее, поэтому она не хочет в Москву. Актриса мечтает о простых и спокойных днях, которые она проведет в радости. В частности, она хочет видеть солнце, когда просыпается, а также слушать пение птиц и шум ветра. Это дарит ей ощущение счастья без особых усилий. Поплавская отметила, что никогда не ожидала от себя таких желаний, поскольку считала себя трудоголиком и “городской девочкой”, которая всегда засыпала под грохот машин Садового кольца.Актриса увидела яркие грани жизни, за что благодарит изоляцию, введенную в стране из-за коронавируса. Актриса рассказала, что в ближайшее время она планирует сажать деревья, цветы и кустарники. Артистка никогда не занималась такой работой, но хочет научиться новому. В конце своего обращения к публике она пожелала всем счастья.