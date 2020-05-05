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Вирусолог Игорь Никоноров сравнил коронавирус и грипп

Ученый Игорь Никоноров заявил, что утверждение, будто коронавирус опаснее гриппа, может оказаться ошибочным. К соответствующим выводам вирусолог пришел после сравнения заболеваний.
Вирусолог Игорь Никоноров сравнил коронавирус и грипп

Отвечая на вопрос об опасности COVID-19, кандидат медицинских наук не смог сказать точно, почему многие считают, что эта инфекция так опасна для человечества. По словам вирусолога Никонорова, грипп провоцирует появление большего числа недугов, чем коронавирус. Эксперт добавил, что в случае смертей сложно сравнивать результаты, так как пандемия еще не завершилась. Как отметил старший научный сотрудник НИИ гриппа имени Сморидинцева, для точного анализа нужно дождаться спокойного периода. Сейчас существует достаточное количество различных теорий и предположений относительно опасности указанных болезней. Тем не менее, специалист сообщил, что не стоит заявлять о большей опасности китайского вируса в сравнении с болезнью дыхательных путей.

Как сказал вирусолог, признаки заболеваний похожи, но разница между ними в том, что грипп обладает коротким инкубационным периодом, а COVID-19 способен жить в организме до 2-х недель бессимптомно. Врач добавил, что при токсической форме гриппа существует риск поражения легких. По мнению ученого, коронавирус имеет природное происхождение, так как на территории Китая и Италии наблюдаются разные штаммы инфекции.

Никоноров подчеркнул, что спустя некоторое время можно будет сравнить возбудители в разных регионах и выяснить, откуда недуг берет начало. Как считает эксперт, вакцину против вируса создать невозможно, так как каждый возбудитель индивидуален, сообщает ПолитРоссия.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:10

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