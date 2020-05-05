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«Было поражено почти 80% легких»: Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни

Народная артистка России Надежда Бабкина в течение месяца боролась за жизнь, состояние звезды отечественного шоу-бизнеса было критическим. После победы над пневмонией знаменитость по видеосвязи дала интервью для программы «Пусть говорят», которую сегодня в 19.50 покажут на Первом канале.
«Было поражено почти 80% легких»: Надежда Бабкина впервые рассказала о своей болезни

За популярную певицу Надежду Бабкину держали кулаки миллионы, фанаты и близкие надеялись на скорейшее выздоровление исполнительницы. Народная артистка была в медикаментозной коме, но благодаря старанию московских врачей, всеобщей поддержке и собственному стержню Надежда Георгиевна сейчас находится дома. Директор и художественный руководитель театра «Русская песня» в эфире программы «Пусть говорят» расскажет о своей болезни, и как проходило лечение.

Надежда Бабкина поделилась с Дмитрием Борисовым, что накануне госпитализации почувствовала резкое помутнение, хотелось спать, было трудно дышать. Она призналась, что не ожидала таких проблем со здоровьем. Исполнительница отметила, что регулярно ходила на консультацию к врачам, ей ставили капельницы для поддержания иммунитета: «Чтобы работало сердце, легкие… И даже не подозревала, что такое со мной может быть». Знаменитость также рассказала, что уделяла достаточное внимание всем правилам гигиены и регулярно носила маску.

Бабкина вспоминает, что когда почувствовала себя плохо, вызвала скорую, врачи подключили её к кислородной подушке прямо в машине. В клинике медики трижды смотрели легкие певицы на КТ, удостоверившись, что ситуация критическая и поражено 80% лёгких, исполнительнице сделали срочную операцию и вели в искусственную кому. Надежда Георгиевна расскажет, как её кормили через зонд, а после вывода из комы как помогали восстанавливаться и передвигаться по палате.

Надежда Бабкина в своём Instagram-аккаунте неустанно благодарит медиков, которые помогли вернуться к жизни, а также тех, кто поддерживал её, и просит абсолютно всех не рисковать своим здоровьем и оставаться дома на самоизоляции во время пандемии COVID-19. В одном из опубликованных постов певица пригласила своих подписчиков стать участниками самого большого в мире интернационального хора: 9 мая в честь в 75-летнего юбилея Великой Победы спеть народную песню «День Победы» на разных языках.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 18:53

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