Компания UzAuto Motors может вывести на рынок РФ 7-местный Chevrolet Damas





Согласно данным «Газета.ру», которая ссылается на источник в Минпромторге, модель Chevrolet Damas может стать доступной для российских автолюбителей. Однако собеседник издания не думает, что микроавтобус получит сертификат и пройдет испытания по безопасности. Продажи микроавтобуса уже стартовали на рынке Казахстана, где налажена его сборка. Эта модель стоит около 564 тысяч рублей, что дешевле Lada Granta.Согласно данным разработчиков UzAuto Motors, микроавтобус сможет похвастаться устойчивостью при поворотах и на больших скоростях. Chevrolet Damas оснащен 0.8-литровым бензиновым силовым агрегатом, который генерирует 52 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. До стандартной сотни модель сможет разогнаться за 41 секунду. На рынок UzAuto Motors планировал вывести бренд Chevrolet в начале весны, но из-за проведения дополнительных краш-тестов и карантина сроки сдвинули на середину лета.