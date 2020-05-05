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World War Z получил издание «Игра года»

World War Z появилась в специальном выпуске «Игра года». Шутер в наборе «Game of the Year Edition» включает в себя полный набор карт, среди которых и новейшая история о Марселе.
World War Z получил издание «Игра года»

Игра стала одним из самых успешных эксклюзивов от площадки Epic Games store. Разработчики студии Saber Interactive не так давно сообщили о готовности представить новую версию World War Z, и теперь она уже доступна в продаже. 5 мая новинка вышла в издании «Игра года». Игрокам предлагаются 6 классов персонажей, 17 миссий для коллективного прохождения, активация режима «Бесконечная орда», а также многопользовательский PvPvZ.

Покупателя издания «Игра года» станут доступны все вышедшие ранее дополнения, а также косметические предметы и вооружение. Epic Games store какое-то время раздавал шутер на бесплатной основе, поэтому повышение стандартной сборки до нового издания можно осуществить за 449 рублей. World War Z сможет появиться на платформе Nintendo Switch, однако сроки портирования игры пока не указываются.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:00

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