World War Z получил издание «Игра года»
World War Z появилась в специальном выпуске «Игра года». Шутер в наборе «Game of the Year Edition» включает в себя полный набор карт, среди которых и новейшая история о Марселе.
Игра стала одним из самых успешных эксклюзивов от площадки Epic Games store. Разработчики студии Saber Interactive не так давно сообщили о готовности представить новую версию World War Z, и теперь она уже доступна в продаже. 5 мая новинка вышла в издании «Игра года». Игрокам предлагаются 6 классов персонажей, 17 миссий для коллективного прохождения, активация режима «Бесконечная орда», а также многопользовательский PvPvZ.
Покупателя издания «Игра года» станут доступны все вышедшие ранее дополнения, а также косметические предметы и вооружение. Epic Games store какое-то время раздавал шутер на бесплатной основе, поэтому повышение стандартной сборки до нового издания можно осуществить за 449 рублей. World War Z сможет появиться на платформе Nintendo Switch, однако сроки портирования игры пока не указываются.
Игра стала одним из самых успешных эксклюзивов от площадки Epic Games store. Разработчики студии Saber Interactive не так давно сообщили о готовности представить новую версию World War Z, и теперь она уже доступна в продаже. 5 мая новинка вышла в издании «Игра года». Игрокам предлагаются 6 классов персонажей, 17 миссий для коллективного прохождения, активация режима «Бесконечная орда», а также многопользовательский PvPvZ.
Покупателя издания «Игра года» станут доступны все вышедшие ранее дополнения, а также косметические предметы и вооружение. Epic Games store какое-то время раздавал шутер на бесплатной основе, поэтому повышение стандартной сборки до нового издания можно осуществить за 449 рублей. World War Z сможет появиться на платформе Nintendo Switch, однако сроки портирования игры пока не указываются.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:00