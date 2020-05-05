World War Z получил издание «Игра года»





Игра стала одним из самых успешных эксклюзивов от площадки Epic Games store. Разработчики студии Saber Interactive не так давно сообщили о готовности представить новую версию World War Z, и теперь она уже доступна в продаже. 5 мая новинка вышла в издании «Игра года». Игрокам предлагаются 6 классов персонажей, 17 миссий для коллективного прохождения, активация режима «Бесконечная орда», а также многопользовательский PvPvZ.Покупателя издания «Игра года» станут доступны все вышедшие ранее дополнения, а также косметические предметы и вооружение. Epic Games store какое-то время раздавал шутер на бесплатной основе, поэтому повышение стандартной сборки до нового издания можно осуществить за 449 рублей. World War Z сможет появиться на платформе Nintendo Switch, однако сроки портирования игры пока не указываются.