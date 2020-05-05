Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери по случаю ее 21-летия

Светлана Бондарчук назвала свою дочь “самой лучшей девочкой в мире”, а также показала ее фотографию. Поклонники присоединились к поздравлениям, а также отметили, что этот снимок достаточно ценен, поскольку телеведущая редко публикует семейные кадры. Под записью свои комментарии и пожелания оставили Анжелика Ревва, Наталия Якимчук, Игорь Верник, Любовь Толкалина, Ирина Старшенбаум, а также Игорь Крутой и Алика Смехова.Как известно, дочь Светланы Бондарчук родилась с аутизмом, поэтому живет отдельно от звездной матери в специализированном учреждении.