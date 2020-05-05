Доктор Мясников рассказал о степени риска заражения коронавирусом у онкобольных





Для онкобольных при заражении COVID-19 возможность отправки в медучреждение для подключения к аппарату ИВЛ может рассматриваться исключительно при появлении положительной реакции на коронавирусную инфекцию.Врач подчеркнул, что все пациенты, которые страдают от злокачественных новообразований, зачастую отличаются ослабленным иммунитетом, поэтому находятся в группе повышенного риска. До момента переноса химического воздействия на организм медики должны трижды перепроверить диагноз о COVID-19.