Доктор Мясников рассказал о степени риска заражения коронавирусом у онкобольных
Доктор Александр Мясников оценил степень риска заражения коронавирусом для онкобольных пациентов. Телеврач подчеркнул, что пациентов нельзя прекращать лечить по основному диагнозу.
Для онкобольных при заражении COVID-19 возможность отправки в медучреждение для подключения к аппарату ИВЛ может рассматриваться исключительно при появлении положительной реакции на коронавирусную инфекцию.
Врач подчеркнул, что все пациенты, которые страдают от злокачественных новообразований, зачастую отличаются ослабленным иммунитетом, поэтому находятся в группе повышенного риска. До момента переноса химического воздействия на организм медики должны трижды перепроверить диагноз о COVID-19.
Для онкобольных при заражении COVID-19 возможность отправки в медучреждение для подключения к аппарату ИВЛ может рассматриваться исключительно при появлении положительной реакции на коронавирусную инфекцию.
Врач подчеркнул, что все пациенты, которые страдают от злокачественных новообразований, зачастую отличаются ослабленным иммунитетом, поэтому находятся в группе повышенного риска. До момента переноса химического воздействия на организм медики должны трижды перепроверить диагноз о COVID-19.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:30