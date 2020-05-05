Лолита на карантине выносит мусор в серьгах от любимого человека

Лолита Милявская призналась, что «до самоизоляции не могла их надеть», но сейчас этот аксессуар выглядит очень органично с ее домашним образом. Певица рассказала, что в таком образе она пойдет и покажет эту красоту лифту, лестничной клетке и мусорному контейнеру. Поклонники оценили чувство юмора артистки и согласились, что теперь поход к свалке или в магазин для женщин целое событие. Певицу засыпали комплиментами и отметили, что она «озорная и красивая».В конце апреля звездный адвокат Сергей Жорин рассказал о том, что пятый брак Лолиты Милявской расторгнут. Знаменитости пришлось отказаться от требований, чтобы ее союз с тренером Дмитрием Ивановым признали фиктивным. После этого экс-супруг написал заявление, обвинив исполнительницу в клевете.