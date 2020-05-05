На видео показали эволюцию легендарной модели Lincoln Continental





Всего можно оценить 45 разнообразных модификаций автомобиля. Своё название Lincoln Continental получил в честь языка дизайна экстерьера оригинального продукта, созданного с применением «континентальных» элементов оформления. К таковым можно отнести наличие «запаски» в задней зоне корпуса. Модель дебютировала в 1939-м, после чего Continental находился на самых разных позициях старшинства в модельном ряде марки. Он был и флагманом, и седаном среднеразмерной группы.Выпуск Continental прекращался трижды. Впервые это случилось в 1949-1955 гг. После этого модель убирали с конвейера в 1981-м наряду со сменой названия на Lincoln Town Car, а также в 2002-м. Модель находилась на этапе активной сборки свыше 55 лет. Видео стартует с демонстрации самого первого Continental в версии прототипа, а затем была показана серийная сборка. Всего первая модель появилась в 6 разных модификациях. Последний Continental в ролике соответствует авто 10-го поколения сборки 2017-го. Авто выпустили в лимитированной серии Coach Door Edition.