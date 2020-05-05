Немецкое тюнинг-ателье Manhart выпустило уникальную спортивную версию Audi RS Q8
Немецкое тюнинг-ателье Manhart представило уникальную версию спортивного авто Audi RS Q8. Manhart RQ 900 готовится выйти тиражом в 10 экземпляров по цене от 280 тыс. евро.
Автомобиль, который получил имя Manhart RQ 900, теперь имеет широкофюзеляжный боди-кит из углепластика. Эксперты отметили отличающийся агрессивным видом передний спойлер, а также массивный диффузор. Кузовной винил в традиционной чёрно-золотой гамме стал связующим звеном в дизайне, а выразительности машине добавили 23-дюймовые диски.
Audi RS Q8 была переработана также внутри, а именно битурбированный двигатель V8 обновили до 900 л. с. Эти манипуляции позволили сократить время разгона до первой сотни до трех секунд.
Автомобиль, который получил имя Manhart RQ 900, теперь имеет широкофюзеляжный боди-кит из углепластика. Эксперты отметили отличающийся агрессивным видом передний спойлер, а также массивный диффузор. Кузовной винил в традиционной чёрно-золотой гамме стал связующим звеном в дизайне, а выразительности машине добавили 23-дюймовые диски.
Audi RS Q8 была переработана также внутри, а именно битурбированный двигатель V8 обновили до 900 л. с. Эти манипуляции позволили сократить время разгона до первой сотни до трех секунд.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:24