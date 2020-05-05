Немецкое тюнинг-ателье Manhart выпустило уникальную спортивную версию Audi RS Q8





Автомобиль, который получил имя Manhart RQ 900, теперь имеет широкофюзеляжный боди-кит из углепластика. Эксперты отметили отличающийся агрессивным видом передний спойлер, а также массивный диффузор. Кузовной винил в традиционной чёрно-золотой гамме стал связующим звеном в дизайне, а выразительности машине добавили 23-дюймовые диски.Audi RS Q8 была переработана также внутри, а именно битурбированный двигатель V8 обновили до 900 л. с. Эти манипуляции позволили сократить время разгона до первой сотни до трех секунд.