В Ленобласти внучка похитила у бабушки почти 1,2 млн рублей





Гражданка заметила пропажу 1 млн 175 тыс. рублей после того, как к ней в гости приехала 28-летняя внучка. С заявлением на родственницу пенсионерка решила обратиться в органы правопорядка Выборгского района. В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую, а указанная сумма была изъята.В отношении гражданки было инициировано уголовное делопроизводство о грабеже. На данный момент подозреваемую отпустили из-под содержания под стражей, но под обязательство о явке.