В Ленобласти внучка похитила у бабушки почти 1,2 млн рублей
Жительница Ленобласти похитила у собственной бабушки почти 1,2 млн рублей. В полицию 76-летняя гражданка обратилась после того, как у нее погостила близкая родственница.
Гражданка заметила пропажу 1 млн 175 тыс. рублей после того, как к ней в гости приехала 28-летняя внучка. С заявлением на родственницу пенсионерка решила обратиться в органы правопорядка Выборгского района. В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую, а указанная сумма была изъята.
В отношении гражданки было инициировано уголовное делопроизводство о грабеже. На данный момент подозреваемую отпустили из-под содержания под стражей, но под обязательство о явке.
Гражданка заметила пропажу 1 млн 175 тыс. рублей после того, как к ней в гости приехала 28-летняя внучка. С заявлением на родственницу пенсионерка решила обратиться в органы правопорядка Выборгского района. В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую, а указанная сумма была изъята.
В отношении гражданки было инициировано уголовное делопроизводство о грабеже. На данный момент подозреваемую отпустили из-под содержания под стражей, но под обязательство о явке.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:48