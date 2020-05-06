Владимир Остапчук после развода с Еленой Войченко начал посещать психолога





Впервые после расторжения брака с женой актер поделился, как справляется с трудным жизненным периодом. По словам Владимира Остапчука, ему приходиться жить в новой реальности. В феврале звезда ТВ начал посещать психолога, поскольку считает себя «пазлом», который нужно собрать заново. После развода с Еленой Войченко ведущий снял квартиру в столице Украины, ведь 2 другие оставил ей.Во время самоизоляции Остапчук пытается себя развлечь – учит французский, занимается вокалом, наводит порядок в гардеробе, а также берет уроки игры на гитаре. Как сказал актер, он собирается выпустить свой первый стендап. После завершения пандемии любимец многих поклонников мечтает отправиться в Милан, как и собирался ранее.