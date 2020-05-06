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Владимир Остапчук после развода с Еленой Войченко начал посещать психолога

Владимир Остапчук тяжело переживает развод с Еленой Войченко. В интервью журналистам «Люкс ФМ» телеведущий откровенно заявил, что начал ходить к психологу.
Владимир Остапчук после развода с Еленой Войченко начал посещать психолога

Впервые после расторжения брака с женой актер поделился, как справляется с трудным жизненным периодом. По словам Владимира Остапчука, ему приходиться жить в новой реальности. В феврале звезда ТВ начал посещать психолога, поскольку считает себя «пазлом», который нужно собрать заново. После развода с Еленой Войченко ведущий снял квартиру в столице Украины, ведь 2 другие оставил ей.

Во время самоизоляции Остапчук пытается себя развлечь – учит французский, занимается вокалом, наводит порядок в гардеробе, а также берет уроки игры на гитаре. Как сказал актер, он собирается выпустить свой первый стендап. После завершения пандемии любимец многих поклонников мечтает отправиться в Милан, как и собирался ранее.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 04:00

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