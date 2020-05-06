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LG представила самый большой и дорогой телевизор OLED 8K

Компания LG презентовала серию Signature, в которую вошел самый большой и дорогой телевизор OLED с разрешением 8K. Диагональ этой модели 88 дюймов, а младшая версия обойдется покупателям в 23 430 долларов.

Также есть вариант с диагональю в 77 дюймов, которая получила название 77ZXPJA. Модель LG OLED 8K с 88 дюймами имеет ценник около 36 тысяч долларов. Согласно данным южнокорейского разработчика, панель сможет похвастаться максимально четким изображением из-за плотности пикселей, которая в четыре раза выше, чем у 4К-экранов.

Благодаря тонкому корпусу телевизоры LG OLED 8K выглядят, как картина на стене. Модель предусматривает поддержку голосового помощника, а также доступен вариант с подставкой Artistic Sculpture Design. Девайс премиум-класса компания LG оснастила фронтальными динамиками, мощность которых 60 Вт. По словам производителя, эта опция предложит пользователям звук, который можно сравнить по качеству со звучанием в кинотеатре.

Линейка LG Signature получила разъемы HDMI 2.1, поддерживающие разрешение 8К. Кроме этого, новинка оснащена новейшими процессорами обработки изображения, благодаря которым улучшается качество картинки и снижаются шумы. Телевизоры южнокорейской компании поступят в продажу в июне текущего года.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

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