Ольга Бузова сообщила о выпуске новой песни





Певица поделилась желанием раздеться для своего возлюбленного и пожаловалась на разбитое сердце. Бузова поблагодарила своих многочисленных поклонников за оказанную поддержку и выразила надежду на положительное отношение поклонников к новинке.Все желающие могут ознакомиться с треком на популярных музыкальных площадках. Многие поклонники Ольги Бузовой похвалили композицию и назвали её очень душевной и наполненной романтикой. В комментариях подписчики знаменитости признались в ожидании новых концертов певицы после окончания карантинных мер.