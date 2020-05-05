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Ученые: Семена кунжута способствуют снижению кровяного давления и уровня холестерина

По словам зарубежных ученых, добавление в блюда семян кунжута способствует снижению уровня холестерина в организме, а также кровяного давления. Кроме этого, данный продукт советуют употреблять для нормализации работы кишечника.
Ученые: Семена кунжута способствуют снижению кровяного давления и уровня холестерина

В семенах кунжута присутствуют растительные соединения фитостеролы и лигнаны, с помощью которых контролируется уровень холестерина. Если он растет, то возникает риск развития сердечно-сосудистых болезней. Подобные заболевания приводят к повышению кровяного давления. В кунжуте содержится витамин Е, магний и антиоксиданты, которые способствуют его снижению.

Как отметили диетологи, в 30 граммах неочищенных семян кунжута 3,5 грамма клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника. В этом продукте присутствует 5 грамм белка, поэтому ученые советуют добавлять кунжут в пищу с высоким содержанием калорий, а также в салаты и смузи.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00

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