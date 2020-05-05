Екатерина Гордон обвинила Яну Рудковскую в двойных стандартах после скандала с ее сыном





Екатерина Гордон рассказала о недавнем случае, когда к ней с жалобами на Рудковскую обратилась мать девочки, над которой она установила опеку. Женщина рассказала, что в одном из шоу продюсер назвала ребенка умственно отсталой. В то время она еще жила в детдоме и не имела родителей, которые могли бы представить ее интересы. Юрист считает, что в этом случае есть гораздо больше причин для иска. Правозащитница напомнила продюсеру, что нельзя забывать о двойных стандартах, а также посоветовала ей не давать ничем не подкрепленных комментариев в адрес сирот.В интервью iReactor правозащитница отметила, что доказать вину издания в случае Яны Рудковской будет сложно. Дело в том, что каждую статью с заявлениями о болезни ребенка нужно будет проверять вместе с лингвистами. При наличии прямого утверждения или раскрытии диагноза есть повод для иска, а если в материалах выражаются подозрения или мнение, то дело бесперспективно.